Осинькин: «Ложка дёгтя - это концовка и то, что сопернику позволили вернуться в игру»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Вы сегодня по ходу матча на бровке были порой возмущены. Что вас расстраивало - действия арбитра или свои подопечные?

- Давайте дальше. Я не хотел бы говорить. Всё понемножку, хотелось, чтобы всё идеально у нас получалось, чтобы все всё хорошо могли делать.

- Какие эпизоды сегодняшнего матча считаете ключевыми?

- Всегда первый гол ключевой. Первый, второй. Во втором тайме мы эпизодами играли в хороший футбол, прямо много создавали. Предпосылки были еще и в первом тайме. Но немножечко эмоционально мы не были эмоционально готовы. Все-таки сложный для нас матч получился с ЦСКА, после которого мы еще и дома не были. У нас там гостиницы, перелеты, но тем не менее, ниже определенного уровня мы не опустились. Играли достаточно хорошо. Я считаю, что заслуженно победили. Но ложка дегтя - это концовка и то, что в конце мы сопернику позволили вернуться в игру. Казалось бы, которая уже выиграна была.

- Были сомнения в концовке матча, что удастся удержать победный результат? Промелькнуло что-нибудь?

- Когда вот такой эпизод был в концовке, где один такой фол был, мы на него надеялись, но не свистнули. Не успеваем полным составом вернуться, а тут еще поскальзывается еще один наш игрок. Отсюда начинается очень опасный момент, его надо посмотреть. Там вне игры где-то свистнули, но я не понял, на каком этапе, потому что там всё быстро и динамично было. Но еще раз говорю, если не брать один эпизод, второй, то в целом по игре, учитывая такую ротацию, учитывая, что пробовали какие-то новые сочетания, ребят, которые много пропустили, эту игру можно себе в зачет ставить.