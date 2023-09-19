«Спартак» наконец-то победил крупно: кто из футболистов Абаскаля взбодрил игру против «Пари НН»

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Больше месяца у «Спартака» не было побед в РПЛ (прервали серию в недавнем матче против «Сочи»), но в Кубке России «красно-белые» себя чувствуют лучше. Две последние победы из разряда крупных, уверенных, красивых. В Нижнем Новгороде таковой, правда, не намечалось. Игра скорее была на три результата, как вдруг взбодрили это действо замены Гильермо Абаскаля.

Давление «Пари НН» так ни к чему и не привело, а свежие игроки сделали разницу. Кто внёс наибольший вклад, кто «красно-белых» удачно сыграл в Нижнем Новгороде? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 43:57, удары по воротам – 9:11, в створ – 1:4, угловые – 5:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,5. Всего один сейв на счету Максименко, но отметим его уверенную игру на выходах, что не особо свойственно для Александра. Хороший подсказ шёл от голкипера, он постоянно держал защитников в тонусе.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 5,5. Вышедший на краю обороны Маслов чувствовал себя не так уверенно, но и без видимых ошибок обошёлся. Больше был сконцентрирован на обороне, не давал такого объёма в атаке, зато справлялся с частыми подключениями Карапузова.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. Самоотверженные прыжки Джикии красивы на повторах, но чаще говорят лишь о том, что капитан опоздал к эпизоду. Всего один отбор в активе Георгия, в пассиве столько же жёлтых карточек.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 5,0. Кажется, вырисовывается пара основных защитников Бабич – Дуарте, по крайней мере, сегодня Джикия и Чернов сыграли не столь качественно. Нет пропущенных голов, но Зе Турбо уж очень часто принимал мяч, крутил защитников финтами, раздавал обостряющие передачи.

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ЛЕОН КЛАССЕН – 7,0. Самый «двоякий» футболист «Спартака». В атаке отлично действовал Классен – регулярно подключался, создавал ширины, забил победный гол. Только за атакующие действие оценка была бы явно выше, но в обороне творился ужас. Только Севикян трижды накрутил Леона и дальше сделал обостряющий пас.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 5,5. В голевом эпизоде «Пари НН» успел подсунуть ногу Севикяну, чем спас команду от неприятностей. Этот отбор стал очень полезным, но вообще опорная зона «красно-белых» часто проигрывала подборы Калинскому, не успевала смещаться к Зе Турбо, который ещё и корпусом спокойно двигал Умярова. А Наилю оставалось только фолить.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,0. Много суетился Данил, зато эта неусидчивость позволяла ему участвовать чуть ли не в каждом моменте. Больше всех пробежал, отрабатывал и в обороне (4 перехвата), и в атаке. Сначала загубил неплохой момент поспешным ударом, а затем и голевую передачу отдал. Правда, в том эпизоде скорее сыграло мастерство Промеса.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,5. Сколько же шансов получает Игнатов. Сегодня Абаскаль ему и центрфорварда доверил сыграть, но там случился только загубленный момент – мяч чиркнул по перекладине. Созидания от самого Михаила почти не было.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 4,5. Ровно та же картина с Зиньковским. Растворился на поле Антон и показал, почему Абаскаль не готов ему доверять матчи в РПЛ. Дриблинг не сработал, подачи со стандартов тоже не пошли. Замена Антона напрашивалась пораньше.

ХЕСУС МЕДИНА – 5,0. Чуть лучше распоряжался мячом Медина, но тут тоже без блеска. Поучаствовал в первой голевой атаке, дважды неплохо навесил. А претензии те же – минимум обострения, так ещё и в оборону возвращался редко.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о. Совсем незаметен был форвард, а поле покинул из-за травмы. Пожелаем здоровья Павлу!

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 7,5. Мартинс заменил как раз Мелёшина и успел сделать многое. Для начала зацементировал центр поля, дал спокойствия в единоборствах. А затем хладнокровно решил момент, предоставленный ему Квинси Промесом.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о.

ТЕО БОНГОНДА – б/о.

КВИНСИ ПРОМЕС – 8,5. Блестящий выход на замену. Конечно, уставший соперник дал Промесу слишком много свободы, но как он её использовал. Мастерский ассист пяткой и собственный гол после соло – выжал максимум за девять минут.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – б/о.