«Краснодар» пять раз в 2023 году участвовал в серии пенальти Кубка России

«Краснодар» во вторник обыграл дома московское «Динамо» в серии пенальти. Основное время игры завершилось 1:1, но в серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее оказались «быки».

Отметим, что минувшая серия пенальти стала для игроков «Краснодара» уже пятой в 2023 году в матчах Кубка России. Четыре раза южане одерживали в домашних матчах викторию и уступали лишь столичному ЦСКА в финале турнира 11 июня (будучи номинальными хозяевами на нейтральном поле) предыдущего розыгрыша.

После четырёх туров группового этапа в группе D «Краснодар» набрал пять очков, столько же у «Динамо». Команды делят второе место. Замыкает турнирную таблицу «Пари НН» - два балла. «Спартак» первый – 12 очков.

На радость «Спартаку»: «Краснодар» обыграл «Динамо» только по пенальти