«Спартак» разгромил «Пари НН» и досрочно занял первое место в группе

«Спартак» продолжает идти без потерь в Кубке России. «Красно-белые» одержали четвёртую победу и досрочно заняли первое место в своей группе.

«Спартак» к матчу против «Пари НН» подходил в хорошем расположении духа. За несколько минут до начала поединка «Краснодар» и «Динамо» разошлись в этой же группе миром в основное время. Таким образом, «красно-белые» в случае успеха в основное время могли досрочно гарантировать себе первое место в квартете. В свою очередь хозяева в случае победы за 90 минут могли догнать и «Динамо», и «Краснодар».

Команды начали матч на встречных курсах, правда, почти без моментов. Соперники почти не беспокоили вратарей друг друга. По истечении половины стартовой половины хозяева могли открывать счёт после углового, когда Зе Турбо головой пробил выше. В ответ же «Спартак» счёт открыл. Классен слева получил мяч, вошёл в штрафную и мощно пробил в ближний верхний угол. Интересно, что он же открыл счёт в первом кубковом матче этих команд в этом сезоне.

«Пари НН» попытался прибавить и совершил пару подходов к воротам соперника, но ничего опасного из этого не вышло. «Спартак» же за десять минут до конца первого тайма мог удвоить счёт. Медина покатил мяч на ход Игнатову в правую зону, а тот прострелил на дальний угол вратарской, куда летел Мелёшин, но чуть запоздал и не успел замкнуть.

Хозяева показывали большое желание отыграться, и эмоции явно разгорались, но вот шансов забить команды не создавали. В компенсированное время после навеса со штрафного Каккоев пробил выше цели из неплохой позиции. В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «красно-белых».

В начале второго тайма москвичи могли упрочить лидерство. После прострела Пруцева слева Мелёшин в касание пробил в касание. В ответной атаке «Пари НН» забил гол. Севикян получил мяч перед штрафной и через ногу Умярову сделал пас налево на Карапузова, который рикошетом от Джикии пробил в штангу. Трошечкин же на добивании уже поразил пустые ворота. Однако после просмотра ВАР судья зафиксировал фол Севикяна на Умярове, так что взятие ворот было отменено.

Вскоре после навеса Классена слева Медина из пределов штрафной бил слёта, но акцентированно по мячу не попал. По истечении часа «Спартак» стал играть без чистого нападающего. После травмы Мелёшина Абаскаль не стал выпускать Соболева накануне матча с «Динамо» в Премьер-лиге. Место на острие атаки занял Игнатов, и вскоре он мог забивать. Медина Перехватил мяч на чужой половине и отдал партнеру, а тот на замахе убрал Гоцука и бил в ближнюю девятку, но футбольный снаряд, задев перекладину, пролетел выше.

За шестнадцать минут до конца Зе Турбо протащил мяч к штрафной и откатил направо на Боселли, который сразу пробил, но точно в руки Максименко. Интересно, что после этого Игнатова заменили, и место на острие атаки занял Зиньковский. Вскоре после навеса слева Трошечкин головой слабо пробил после навеса справа, а в ответ Медина из пределов штрафной пробил слёта, но в руки Ботнарю.

За три минуты до конца основного времени «Спартак» обязан был удваивать счёт. Промес получил мяч на левом углу штрафной, сместился чуть в центр и прострелил на дальний угол вратарской, куда прибежал Классен, но умудрился из убойной позиции не попасть в створ. В ответ после углового Гоцук головой пробил над перекладиной.

В компенсированное время «Спартак» снял все вопросы о победителе. Бонгонда накрыл соперника у чужой штрафной, покатил мяч на Промеса, а тот внешней стороной покатил на Мартинса, который, оказавшись с глазу на глаз с Ботнарем, пробил мимо него в сетку. Спустя несколько минут счёт стал разгромным. После передачи со своей половины поля Промес красиво обработал мяч, убежал от опекуна и покатил футбольный снаряд мимо вратаря в цель. Таким образом, «красно-белые» выиграли четвёртую встречу в Кубке подряд и досрочно обеспечили себе первое место в квартете.

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В следующем туре Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо», а «Пари НН» отправится в гости к «Краснодару». Сейчас же у клубов на повестке Премьер-лига. «Спартак» сыграет всё с тем же «Динамо», а «Пари НН» примет «Оренбург».