Гол и слёзы Писарского, женщина-арбитр и первая осечка Игнашевича в Кубке: «Крылья Советов» взяли реванш у «Балтики»

В одном из матчей четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ в Калининграде встретились «Балтика» и «Крылья Советов».

После трёх туров в Кубке России калининградцы и самарцы находились на разных полюсах группы C. Исходя из ситуации в чемпионате, можно было предположить, что лидировали «Крылья Советов», но на самом деле нет – «Балтика». Это в РПЛ команда Сергея Игнашевича обосновалась на последней строчке таблицы, а в первом круге группового этапа Кубка России она выиграла три матча из трёх.

В том числе «Крылья Советов» в своё время пострадали в домашнем кубковом матче с калининградцами (2:3). Да и в целом к отчётной встрече волжане подходили с нулём очков в копилке в рамках Кубка. То есть они успели проиграть здесь ещё «Зениту» и «Факелу». Ну а «Балтика», соответственно, одержала победы над этими командами.

Первыми ударами по чужим воротам отметилась балтийская команда. Желал отличиться Бистрович, проводивший свой второй мяч за этот клуб. Правда, пробивая из-за пределов штрафной площади, он отправлял мяч либо мимо створа, либо в руки Фролова. Не достигли цели также попытки Остойича и Ламейры.

А вот в середине тайма два опасных момента предъявили «Крылья», наглядно напомнив, как они могут здорово раскатывать мяч по полю. Сначала Рахманович после хорошего розыгрыша прострелил от лицевой с правого полуфланга на Костанцу, который подбросил мяч над перекладиной.

Чуть позже Рассказов в той же зоне отправил проникающий пас на Бейла, а тот покатил мяч почти что вдоль линии ворот рядом с дальней штангой. Писарский мог бы замкнуть этот то ли удар, то ли прострел, если бы активно двинулся вперёд во вратарской. Но не хватило там голевого чутья Владимиру.

Зато время Писарского пришло на 38-й минуте, когда он убежал к чужой штрафной из центра поля, оставив позади себя Казаева, и проткнул мяч мимо Бориско из-под Аванесяна (0:1). Писарский со слезами на глазах отпраздновал свой первый гол с 15 марта. Кроме того, Рахманович ещё в первом тайме послал мяч выше створа после подачи слева от Шитова.

На 50-й минуте Шитов откликнулся на пас Рахмановича и мог забивать с правой стороны, но Бориско выручил свою команду, а Сото не дал добить Салтыкову. Спустя пять минут Пуцко около своей штрафной подарил мяч Рахмановичу, который продвинулся несколько вперёд и поразил правый нижний угол (0:2).

В районе 70-й минуты в штрафной площади хозяев случился интересный эпизод по судейской теме. Гассама, пытаясь выбить мяч ногой, попал им в свою же руку. Судья после консультации с видеоассистентами не поставила пенальти. Наверное, была принята во внимание рекомендация, что не стоит назначать одиннадцатиметровый, когда мяч отскакивает в руку от другой части тела одного и того же футболиста.

Кстати, матч обслуживала женщина-арбитр Вера Опейкина. Это был первый такой прецедент в матче группового этапа Пути РПЛ. Но опыт работы в мужской игре Кубка России Опейкина уже имела. В августе она была главным арбитром в женской бригаде на матче Пути регионов между «Чертаново» и кировским «Динамо».

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Вернёмся непосредственно к игре. Отыгрываться нужно было «Балтике», однако именно она действовала на контратаках. Потому что «Крылья» предпочитали играть от себя. На 81-й минуте Гарре на левом крыле атаки гостей здорово отыгрался с Салтыковым, только вот нанёс удар выше цели. Иначе счёт стал бы крупным.

Ближе к концовке у калининградцев стало иногда получаться нагнетать перед чужими воротами. На 87-й минуте Галоян дальним ударом в левый угол заставил творить сэйв Фролова. Вскоре Дудиев упал в штрафной площади самарцев в борьбе с Барачем, и Опейкина назначила пенальти после видеоповтора, однако в контексте другого, более раннего эпизода. Это Салтыков, сыграв рукой, привёз одиннадцатиметровый в ворота «Крыльев».

Галоян с пенальти отличился низом в левый угол – Фролов не угадал, куда прыгать (1:2). Шло уже компенсированное время. «Балтика» ещё попыталась что-то сделать в атаке и провела острую атаку, когда Фролов отбил мяч, но там был зафиксирован маленький офсайд у Галояна. Таким образом, на групповом этапе Кубка России команда Сергея Игнашевича впервые потеряла очки, а коллектив Игоря Осинькина, наоборот, впервые набрал их.

Самарцы взяли реванш за домашнее поражение в первом круге, только радость им омрачила черепно-мозговая травма Ушакова, из-за которой он был заменён ещё в первом тайме. Как сообщила пресс-служба «Крыльев Советов», на стадион даже вызывалась скорая помощь.

Кирилл Иванцов