«Спартак» лишился форварда из-за травмы в матче с «Пари НН»

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин травмировал голеностоп в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России с «Пари НН».

19-летний футболист оступился в одном из игровых эпизодов и получил повреждение. Форвард не смог самостоятельно покинуть поле. На помощь Мелёшину пришел медицинский штаб «красно-белых», который сопроводил игрока до бровки. Стоит сказать, что Мелёшин уходил, не наступая на одну ногу.

Матч «Пари НН» - «Спартак» продолжается в эти минуты. На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля ведут в счете – 1:0.

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