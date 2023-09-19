Ушаков получил черепно-мозговую травму в игре «Крыльев Советов» с «Балтикой»

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Ушаков не смог продолжить матч группового этапа Кубка России с «Балтикой». 20-летний футболист получил удар по голове в одном из эпизодов.

Как сообщает официальный телеграм-канал самарского клуба, Ушаков получил черепно-мозговую травму. Игроку пришлось вызвать скорую помощь.

Напомним, в минувшее трансферное окно «Крылья Советов» арендовали у ЦСКА 20-летнего Ушакова. Матч против «Балтики» стал дебютным для футболиста за самарский клуб.

Игра «Балтики» и «Крыльев Советов» продолжается в эти минуты. За всеми событиями поединка можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.