«Балтика» ещё раз пропустила в матче с «Крыльями Советов»

В кубковом матче «Балтика» - «Крылья Советов» забит ещё один гол. В первом тайме самарцы были сильнее (1:0) благодаря рейду Владимира Писарского, который прорвался к воротам от центральной зоны и пробил голкипера. В начале второго тайма Александр Пуцко у своей штрафной грубо ошибся, отдавая передачу, Амер Рахманович перехватил, продвинулся вперед и прицельно направил мяч впритирку с правой штангой. Счет стал 2:0 в пользу команды из Самары. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.