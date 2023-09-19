Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Баньяц: «Краснодар» снова хочет выйти в финал Кубка России

19 Сентября 2023 • 18:30 Комментировать
Краснодар
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц после победы над «Динамо» (1:1, 4:2 – по пенальти) высказался о перспективах команды в Кубке России.

«Этот успех очень важен. Мы начали не так, как хотели, сейчас ситуация лучше. В прошлом сезоне играли в финале, надо так же хорошо выступить и в этот раз», — передает слова Баньяца «Матч ТВ».

В текущем сезоне 23-летний сербский хавбек принял участие в семи матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав пять очков. В следующем туре Кубка России «быки» примут на своем поле «Пари НН».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Михайло Баньяц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
2.24 3.80 3.15
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
0
3
3.40 3.75 2.13
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Крылья Советов Крылья Советов
1
2
2.90 3.50 2.50
Видео
20.09.23 в 15:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.55 2.65
Видео
20.09.23 в 15:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Сочи Сочи
1.70 4.10 5.00
Видео
20.09.23 в 17:15
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
3.70 3.60 2.09
Видео
20.09.23 в 17:15
Рубин Рубин
Ростов Ростов
2.33 3.65 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
19:38 · Кубок России
Игру «Пари НН» и «Спартака» посетили свыше 32 тысяч болельщиков
19:29 · Россия. Премьер-лига
Бобёр: «Надеюсь, гол поможет Писарскому раскрыться»
18:49 · Кубок России
«Спартак» лишился форварда из-за травмы в матче с «Пари НН»
18:41 · Кубок России
Ушаков получил черепно-мозговую травму в игре «Крыльев Советов» с «Балтикой»
18:35 · Кубок России
«Балтика» ещё раз пропустила в матче с «Крыльями Советов»
18:30 · Кубок России
Баньяц: «Краснодар» снова хочет выйти в финал Кубка России
18:22 · Кубок России
Агкацев рассказал об отбитых пенальти
18:18 · Кубок России
Писарский расплакался от первого гола за полгода видео
18:10 · Кубок России
Личка: «Очень доволен игрой»
18:03 · Кубок России
«Пари НН» потерял игрока из-за травмы в матче со «Спартаком»
18:03 · Кубок России
«Балтика» уступает «Крыльям Советов» после гола Писарского
18:02 · Россия. Премьер-лига
Писарский забил впервые в сезоне
17:59 · Кубок России
Ивич: «У «Динамо» было больше шансов, но в конце концов мы выиграли»
17:50 · Кубок России
Классен открыл счёт в матче «Пари НН» - «Спартак»
17:49 · Кубок России
Булыкин – о Смолове: «Спижонил как всегда»
Все новости