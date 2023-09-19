Баньяц: «Краснодар» снова хочет выйти в финал Кубка России

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц после победы над «Динамо» (1:1, 4:2 – по пенальти) высказался о перспективах команды в Кубке России.

«Этот успех очень важен. Мы начали не так, как хотели, сейчас ситуация лучше. В прошлом сезоне играли в финале, надо так же хорошо выступить и в этот раз», — передает слова Баньяца «Матч ТВ».

В текущем сезоне 23-летний сербский хавбек принял участие в семи матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав пять очков. В следующем туре Кубка России «быки» примут на своем поле «Пари НН».