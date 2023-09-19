Агкацев рассказал об отбитых пенальти

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- У этого матча не определялся лучший игрок, но по мнению многих и большинства им бы стал Станислав Агкацев, голкипер футбольного клуба «Краснодар». Несколько слов о послематчевой серии 11-метровых. Я видел, что вы разговаривали о чем-то с Матвеем Сафоновым, тренером. Что это было? Как вот эта серия складывалась?

- Конечно, мы как всегда готовимся к каждой серии, разбираем, анализируем. Сегодня не было исключения. Подготовились. Я рад, что получилось выиграть и отбить два удара.

- Два удара, которые вы отбили, как это было - по ситуации, по игроку? Вы знали, куда они будут бить?

- Первый - я знал, не знал, а предполагал, потому что большинство его ударов в тот угол. А Федя - он начал ждать меня, мое движение. Но я остался по центру, поэтому он немного растерялся. Не знаю. Повторяю - очень рад, что сегодня выиграли, это очень важная победа в Кубке для нас.

- Сегодня был очень напряженный, очень нервный первый тайм, в котором у команды, откровенно говоря, ничего не получалось. С чем это было связано? Казалось, что «Динамо» играет не дома, не при своих погодных условиях. Почему?

- Не знаю, в перерыве мы поговорили и на втором тайм вышли совсем по-другому. Первый тайм у нас немного не получился. Будем разбирать и анализировать, чтобы впредь такого не повторялось.

- Был эпизод, когда вы убежали далеко за мячом. Что это было, досталось ли вам за это от тренера?

- Да нет, немного не рассчитал траекторию отскока от поля. Не надо было выходить, тоже разберем этот момент.

- Несколько сэйвов во время этого матча. Какой запомнился больше всего? Запоминаются ли они вообще?

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- Да нет, это моя работа. Помню спасение от Гладышева, потому что с ним была такая заруба. Он в сборной обещал, что забьет мне, и у нас пари с ним было. А так, я бы не сказал, что какой-то можно выделить.

- У каждого пари есть какой-то приз. Что проиграл Гладышев?

- Конкретно не спорили, он просто говорил, что забьет. Я ответил, что нет. Сейчас будем решать на что.