Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Писарский расплакался от первого гола за полгода видео

19 Сентября 2023 • 18:18 Комментировать
Балтика
1:2
Крылья Советов
окончен

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский очень эмоционально отреагировал на гол, забитый в ворота «Балтики». После эпизода он упал на колени, закрыл лицо руками и не смог сдержать слёз.

Напомним, что этот гол стал первым для него в сезоне и четвёртым за «Крылья Советов». Все свои голы за самарцев он забивал в Кубке России, последний его гол датируется аж серединой марта. 15 числа месяца он поразил ворота столичного ЦСКА.

Благодаря голу своего нападающего самарцы вырвались вперёд и обыгрывают в гостях «Балтику», 1:0. Пока у команд перерыв.

Следите за событиями тайма второго в текстовой трансляции спортивного портала LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Писарский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
2.24 3.80 3.15
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
0
3
3.40 3.75 2.13
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Крылья Советов Крылья Советов
1
2
2.90 3.50 2.50
Видео
20.09.23 в 15:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.55 2.65
Видео
20.09.23 в 15:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Сочи Сочи
1.70 4.10 5.00
Видео
20.09.23 в 17:15
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
3.70 3.60 2.09
Видео
20.09.23 в 17:15
Рубин Рубин
Ростов Ростов
2.33 3.65 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
19:56 · Кубок России
Осинькин: «Ложка дёгтя - это концовка и то, что сопернику позволили вернуться в игру»
19:52 · Кубок России
Максименко вышел на второе место среди спартаковцев по матчам в Кубке России
19:44 · Кубок России
«Краснодар» пять раз в 2023 году участвовал в серии пенальти Кубка России
19:38 · Кубок России
Игру «Пари НН» и «Спартака» посетили свыше 32 тысяч болельщиков
19:29 · Россия. Премьер-лига
Бобёр: «Надеюсь, гол поможет Писарскому раскрыться»
18:49 · Кубок России
«Спартак» лишился форварда из-за травмы в матче с «Пари НН»
18:41 · Кубок России
Ушаков получил черепно-мозговую травму в игре «Крыльев Советов» с «Балтикой»
18:35 · Кубок России
«Балтика» ещё раз пропустила в матче с «Крыльями Советов»
18:30 · Кубок России
Баньяц: «Краснодар» снова хочет выйти в финал Кубка России
18:22 · Кубок России
Агкацев рассказал об отбитых пенальти
18:18 · Кубок России
Писарский расплакался от первого гола за полгода видео
18:10 · Кубок России
Личка: «Очень доволен игрой»
18:03 · Кубок России
«Пари НН» потерял игрока из-за травмы в матче со «Спартаком»
18:03 · Кубок России
«Балтика» уступает «Крыльям Советов» после гола Писарского
18:02 · Россия. Премьер-лига
Писарский забил впервые в сезоне
Все новости