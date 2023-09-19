Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский очень эмоционально отреагировал на гол, забитый в ворота «Балтики». После эпизода он упал на колени, закрыл лицо руками и не смог сдержать слёз.

Напомним, что этот гол стал первым для него в сезоне и четвёртым за «Крылья Советов». Все свои голы за самарцев он забивал в Кубке России, последний его гол датируется аж серединой марта. 15 числа месяца он поразил ворота столичного ЦСКА.

Благодаря голу своего нападающего самарцы вырвались вперёд и обыгрывают в гостях «Балтику», 1:0. Пока у команд перерыв.

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