Личка: «Очень доволен игрой»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Несколько слов о серии 11-метровых. Как выбирались бьющие, кто определял, сама команда или вы? Как этот выбор вам?

- Сама команда. Я спросил, кто пойдет на пенальти, вызвались 5-6 человек. Они решили сами.

- Показалось, что в первом тайме «Динамо» набегалось, подустало. Так ли было на самом деле?

- Понятно, здесь чуть другая погода, чем у нас в Москве. Когда мы начали игру, было 29 градусов. Поэтому мы сначала играли хорошо, но соперник очень хорошо использовал Сперцяна. Диего Лаксальт отлично закрывал те зоны, Карраскаль и Бителло проделали много беговой работы, это понятно. Но можно сказать, что нам надо было решать игру, как с «Пари НН», до 60-й минуты, потому что у нас было много возможностей. Но потом сделали, как есть. Нужно время, чтобы игрок вошел в игру, что сказалось на игровом темпе. К сожалению там была одна потеря, когда красивый гол в одно касание. Очень тяжело было Игорю Лещуку выручить. Но я очень доволен игрой. Понятно, проиграли по пенальти, как и в Нижнем Новгороде.

- С «Краснодаром» был кубковый матч. В первой игре в чемпионате вы уступили, во втором матче, в кубковом вы обыграли «Краснодар». Сегодня уступили по пенальти. Какой из этих трех матчей вам больше понравился как тренеру по игре больше всего и почему?

- Больше всего - сегодня первые 45 минут, когда очень хорошо оборонялись, закрывали зоны, быстрый хороший выход из обороны. Можно сказать, что мы забили гол и имели еще три очень хороших голевых момента. К сожалению, вратарь все парировал.