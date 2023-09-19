«Пари НН» потерял игрока из-за травмы в матче со «Спартаком»

В эти минуты «Пари НН» принимает на своём поле «Спартак» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ.

Защитник нижегородской команды Дмитрий Тихий не смог продолжить игру из-за травмы. Футболист сам показал главному тренеру Сергею Юрану, что ему требуется замена. Вместо Тихого на 26-й минуте матча на поле появился Кирилл Гоцук.

В текущем сезоне 30-летний Тихий принял участие в семи матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Следить за ходом событий во встрече «Пари НН» - «Спартак» можно в прямой текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.