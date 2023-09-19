Ивич: «У «Динамо» было больше шансов, но в конце концов мы выиграли»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Несколько слов о первом тайме, который откровенно не получился у вашей команды.

- На самом деле необычная и странная игра в первом тайме. Я хочу отметить, что «Динамо» было лучше и забило гол. Также у «Динамо» были шансы забить еще голы, как и у нас были некоторые моменты. Насчет второй половины - мы действительно вышли лучше. Конечно, у «Динамо» был шанс после контратаки. У соперника было попадание в штангу, но мы в итоге забили гол и выиграли по пенальти. Заслуживаем мы эту победу или нет - не знаю, так точно сказать невозможно. У «Динамо» было больше шансов, но в конце концов мы выиграли. Пенальти - определенная рулетка, но результат радует. Также я хочу поздравить всех игроков с тем, что они после первого негативного тайма вернулись на поле и показали себя во втором тайме.

- Выбор тех, кто бьет 11-метровые, как он осуществлялся? Это были игроки, которые уверены в своих силах или капитанское или тренерское решение?

- Я выбираю игроков, которые будут бить 11-метровые. Я и сейчас выбрал игроков, спрашивал их готовы или нет. Если не готовы, я поставлю других футолистов, но все игроки, которые вышли на поле, были готовы и уверены. Я их выставил, чтобы они били 11-метровые.

- Вопрос касается того игрока, который забил решающий 11-метровый, к Ленини по ходу матча были вопросы, и гол был забит при его участии. Почему его не поменяли и дали именно ему шанс пробить последний пенальти?

- Сначала хотели заменить его, потому что у него была желтая карточка, но потом не получилось, и приняли решение оставить Ленини на поле, потому что он хороший игрой с хорошим ударом левой ногой.