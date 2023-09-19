Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Ивич: «У «Динамо» было больше шансов, но в конце концов мы выиграли»

19 Сентября 2023 • 17:59 Комментировать
Краснодар
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Несколько слов о первом тайме, который откровенно не получился у вашей команды.

- На самом деле необычная и странная игра в первом тайме. Я хочу отметить, что «Динамо» было лучше и забило гол. Также у «Динамо» были шансы забить еще голы, как и у нас были некоторые моменты. Насчет второй половины - мы действительно вышли лучше. Конечно, у «Динамо» был шанс после контратаки. У соперника было попадание в штангу, но мы в итоге забили гол и выиграли по пенальти. Заслуживаем мы эту победу или нет - не знаю, так точно сказать невозможно. У «Динамо» было больше шансов, но в конце концов мы выиграли. Пенальти - определенная рулетка, но результат радует. Также я хочу поздравить всех игроков с тем, что они после первого негативного тайма вернулись на поле и показали себя во втором тайме.

- Выбор тех, кто бьет 11-метровые, как он осуществлялся? Это были игроки, которые уверены в своих силах или капитанское или тренерское решение?

- Я выбираю игроков, которые будут бить 11-метровые. Я и сейчас выбрал игроков, спрашивал их готовы или нет. Если не готовы, я поставлю других футолистов, но все игроки, которые вышли на поле, были готовы и уверены. Я их выставил, чтобы они били 11-метровые.

- Вопрос касается того игрока, который забил решающий 11-метровый, к Ленини по ходу матча были вопросы, и гол был забит при его участии. Почему его не поменяли и дали именно ему шанс пробить последний пенальти?

- Сначала хотели заменить его, потому что у него была желтая карточка, но потом не получилось, и приняли решение оставить Ленини на поле, потому что он хороший игрой с хорошим ударом левой ногой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
2.24 3.80 3.15
Видео
97 мин
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
0
1
3.40 3.75 2.13
Видео
97 мин
Балтика Балтика
Крылья Советов Крылья Советов
0
2
2.90 3.50 2.50
Видео
20.09.23 в 15:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.55 2.65
Видео
20.09.23 в 15:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Сочи Сочи
1.70 4.10 5.00
Видео
20.09.23 в 17:15
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
3.70 3.60 2.09
Видео
20.09.23 в 17:15
Рубин Рубин
Ростов Ростов
2.33 3.65 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
18:49 · Кубок России
«Спартак» лишился форварда из-за травмы в матче с «Пари НН»
18:41 · Кубок России
Ушаков получил черепно-мозговую травму в игре «Крыльев Советов» с «Балтикой»
18:35 · Кубок России
«Балтика» ещё раз пропустила в матче с «Крыльями Советов»
18:30 · Кубок России
Баньяц: «Краснодар» снова хочет выйти в финал Кубка России
18:22 · Кубок России
Агкацев рассказал об отбитых пенальти
18:18 · Кубок России
Писарский расплакался от первого гола за полгода видео
18:10 · Кубок России
Личка: «Очень доволен игрой»
18:03 · Кубок России
«Пари НН» потерял игрока из-за травмы в матче со «Спартаком»
18:03 · Кубок России
«Балтика» уступает «Крыльям Советов» после гола Писарского
18:02 · Россия. Премьер-лига
Писарский забил впервые в сезоне
17:59 · Кубок России
Ивич: «У «Динамо» было больше шансов, но в конце концов мы выиграли»
17:50 · Кубок России
Классен открыл счёт в матче «Пари НН» - «Спартак»
17:49 · Кубок России
Булыкин – о Смолове: «Спижонил как всегда»
17:46 · Кубок России
Бителло: «Рад, что забил, но в то же время огорчен результатом»
17:40 · Кубок России
Юран – о матче со «Спартаком»: «Хотите ещё раз такой концерт? Постараемся устроить»
Все новости