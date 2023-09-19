Булыкин – о Смолове: «Спижонил как всегда»

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин прокомментировал выездное поражение московского «Динамо» в группе Кубка России. «Бело-голубые» гостили у «Краснодара» и завершили 90 минут матча ничьей, 1:1, но в серии пенальти от столичных футболистов удача отвернулась. Свои удары смазали форварды Константин Тюкавин и Фёдор Смолов.

«Тюкавин и Смолов не лучшим образом пробили. Федор немного спижонил, как и всегда. Полагаю, ему 11-метровые удары надо просто бить, не задумываясь. Удар у него сумасшедший. Но когда он начинает выдумывать, получается что‑то не то», - сказал Булыкин телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что следующий матч «Динамо» проведёт уже в РПЛ, соперником «бело-голубых» станут московские спартаковцы.