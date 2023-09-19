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Бителло: «Рад, что забил, но в то же время огорчен результатом»

19 Сентября 2023 • 17:46 Комментировать
Краснодар
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Полузащитник «Динамо» Бителло дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Показалось, что первый тайм у вашей команды получился на загляденье, но что произошло в тайме под номером два?

- Я очень рад, что забил, но в то же время огорчен результатом, что не удалось одержать победу. Что могу сказать? Была очень интересная игра для болельщиков. Вы правы, первый тайм мы играли немного лучше. Может быть, чуть не хватило хладнокровия, чтобы реализовать свои моменты. Во втором тайме была равная игра, «Краснодар» воспользовался своим моментом и забил.

- Какие-то выводы рано делать, но вы сегодня встречались с лидером чемпионата. Первые впечатления?

- Мы знаем, что «Краснодар» - очень сильная команда с индивидуально очень сильными игроками. Мы знаем сильные стороны соперника, но в то же время «Динамо» - тоже сильная команда, и мы тоже конкурентоспособны и достойны играть с такими командами, как «Краснода»р».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Бителло
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