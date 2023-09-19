Юран – о матче со «Спартаком»: «Хотите ещё раз такой концерт? Постараемся устроить»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался перед кубковой игрой нижегородцев со столичным «Спартаком». Команды, напомним, выступают в группе D на групповом этапе Кубка России.

«Понравилось? Хотите еще такой концерт? Постараемся устроить, с обратным результатом. Кубок всегда отличался от чемпионата. Наверное, более раскованы футболисты, потому что таблица обычно поддавливает и нужны очки, а в Кубке психология и футболисты более раскованные в этом плане. Наверняка будет интересный матч», - сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

В первой встрече между командами в группе, что состоялась в конце августа, был зафиксирован сумасшедший счёт – 5:4, победили «красно-белые».

Текстовую трансляцию проходящего в Нижнем Новгороде матча ведёт портал LiveResult.ru. После 20 минут матча счёт пока не открыт.