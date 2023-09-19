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Юран объяснил отсутствие в составе «Пари НН» Гоцука и Майги

19 Сентября 2023 • 17:35 Комментировать
Пари НН
0:1
Спартак Москва
1 3.75 X 3.60 2 2.05
1-й тайм

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран объяснил отсутствие в составе на игру со «Спартаком» защитника Кирилла Гоцука и полузащитника Мамаду Майга.

«У нас полноценные защитники по уровню, где‑то Кириллу дали отдохнуть, всё‑таки чемпионат ещё и игра в воскресенье. Майга — то же самое, очень много он делает черной работы на поле, тоже дозировали нагрузку, повреждения нет. Чисто дали другим сыграть», - сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Пари НН» и «Спартак» уже начали свой поединок в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России. Пока на табло по нулям, счёт не открыт.

Текстовую трансляцию матча проводит спортивный портал LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Кирилл Гоцук Мамаду Майга Пари НН
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