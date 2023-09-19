Арбитр матча «Краснодар» - «Динамо» упал после столкновения с футболистом

Во вторник в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России пересекались «Краснодар» и «Динамо». По ходу игры арбитр Роман Сафьян оказался на газоне. Это произошло после столкновения с Александром Кокшаровым – форвард «быков» случайно врезался в спину рефери. Сафьяну понадобилось несколько мгновений, чтобы привести себя в порядок.

Отметим, что «Краснодар» и «Динамо» в основное время забили по голу – 1:1. Дело дошло до серии пенальти, где точнее били краснодарцы (4:2 в серии). По итогам поединка они набрали два очка, а динамовцы – одно.

Стоит сказать, что в Кубке России групповая стадия для представителей Премьер-лиги впервые появилась в прошлом сезоне.