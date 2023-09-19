На радость «Спартаку»: «Краснодар» обыграл «Динамо» только по пенальти

«Краснодар» и «Динамо» кубковом матче победителя выявили только в серии пенальти. Москвичи счёт открыли и могли увеличивать преимущество, но потом пропустили и чуть не упустили победу. В серии пенальти сильнее оказались хозяева. При этом ничья в основное время на руку «Спартаку», который теперь в шаге от первого места в группе.

Во вторник прошли матчи четвёртого тура в группе D Кубка России. «Краснодар» принимал «Динамо», и это был важнейший матч за возможность пробиться в плей-офф Пути Премьер-лиги. Перед игрой москвичи были вторыми с четырьмя очками, а южане – третьими с тремя. Учитывая, что «Спартак» с девятью убежал далеко вперёд, казалось, что борьба оставалась лишь за второе место.

Команды явно с первых минут были нацелены на борьбу. Так уже в самом дебюте Карраскаль грубо подкатился против Оласы, за что получил предупреждение уже на третьей минуте. Первый острый подход к воротам остался на счету гостей. Кутицкий слева сместился в центр и пробил метров с шестнадцати, но Агкацев парировал мяч на угловой. Корнеров вообще в дебюте было немало. После одного из них Ленини принял футбольный снаряд и пальнул с разворота, но в створ не попал.

Постепенно «Динамо» прибрало инициативу в свои руки. Сначала Грулёв принял мяч справа и прострелил на ближний угол вратарской, где замыкал Гладышев, оторвавшийся от Оласы, но Агкацев спас. Затем после длинного заброса убегал Лесовой, а вратарь хозяев опрометчиво вышел из ворот. Однако полузащитник гостей затянул с ударом, и Агкацев успел вернуться и спасти ворота. И всё же давление москвичей привело к результату. Лесовой из центра покатил мяч левее на Бителло, а новичок «Динамо» пробил в ближний угол, и футбольный снаряд рикошетом от штанги оказался в сетке.

Вскоре гости могли и удвоить преимущество. После прострела Бессмертного справа Гладышев бил в дальний угол, но чуть не попал. «Быки» ответили по истечении получаса с начала игры. Ахметов на левом фланге ушёл от опекуна и прострелил на Баньяца, чей удар не без труда парировал Лещук. За пять минут до перерыва после навеса Карраскаля со штрафного Фернандес бил без помех, а Агкацев выронил мяч, но южане избежали неприятностей. В компенсированное же время вратарь хозяев вытащил мяч из «девятки» после удара Лесового, и на этом команды ушли на перерыв.

В начале второй половины Гладышеву на чужой половине накрыл Оласу, приблизился к воротам и пальнул в перекладину, в то время как Агкацев лишь взглядом провожал мяч. Спустя пару минут полузащитник «Динамо» уже бил под планку, но в этот раз вратарь «быков» ворота спас. Вскоре хозяева ответили своими моментами. Сперцян сначала пробил низом из-за пределов штрафной, но не попал в цель, а в следующей атаке сделал передачу на ход Кобнану, который справа вошёл в штрафную и пробил в створ, но Лещук спас, а дальше его подстраховали защитники.

В середине второго тайма после углового в исполнении Карраскаля головой бил Ласкальт, но получилось выше. Почти тут же «Краснодар» счёт сравнял. Кади получил мяч перед чужой штрафной слева и пробил в левый же угол. Тут же «быки» едва не увеличили преимущество. Сначала после навеса Ленини на углу вратарской совсем один был Волков, но он умудрился пробить мимо. Затем после розыгрыша углового Кади с угла штрафной бил в дальнюю девятку, но Лещук ворота спас.

«Динамо» тоже пыталось вырвать победу. После удара Нгамалё справа ворота пришлось спасать Агкацеву. Затем Ленини пальнул из-за пределов штрафной, но Лещук вновь ворота спас. В серии же пенальти точнее оказались хозяева. У «Динамо» промахнулись Тюкавин и Смолов, а у хозяев - Батчи. В итоге этот результат на руку «Спартаку». «Красно-белым» надо выиграть теперь один оставшийся поединок, чтобы обеспечить себе первое место в квартете.

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В следующем туре Кубка России через две недели «Динамо» в дерби сыграет со «Спартаком», а «Краснодар» примет «Пари НН». Пока же команды переключаются на Премьер-лигу. В ближайшем туре лидер «Краснодар» также дома сыграет с «Уралом». «Динамо» же сыграет со «Спартаком» уже в рамках чемпионата.