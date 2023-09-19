​«Краснодар», возможно, потерял Баньяца из-за травмы

Во вторник «Краснодар» проводит домашний матч против «Динамо» в четвёртом туре группового этапа Кубка России. Ближе к завершению второго тайма полузащитнику «быков» Михайло Баньяцу понадобилась медицинская помощь. Продолжить игру серб не смог, и на замену вышел Александр Черников.

Возможно, Михайло Баньяц получил травму и пропустит какое-то время. В ближайшее время в «Краснодаре» наверняка дадут комментарий на этот счёт.

Следить за заключительным отрезком кубкового матча между «Краснодаром» и «Динамо» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.