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«Балтика» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы - Фролов и Писарский начнут с первых минут

19 Сентября 2023 • 16:46 Комментировать
Балтика
0:1
Крылья Советов
1-й тайм

Стали известны стартовые составы на матч четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». На поле с первых минут появятся голкипер Евгений Фролов и форвард Владимир Писарский.

Стартовый состав «Балтики»: Бориско, Маляров, Казаев, Сото, Бистрович, Остойич, Энрикес, Мусаев, Пуцко, Аванесян, Ламейра.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Зотов, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Витюгов, Ушаков, Рассказов, Рахманович, Писарский. 

Поединок начнётся в 17:15 по московскому времени. 

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Крылья Советов Балтика
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