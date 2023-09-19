«Балтика» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы - Фролов и Писарский начнут с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». На поле с первых минут появятся голкипер Евгений Фролов и форвард Владимир Писарский.

Стартовый состав «Балтики»: Бориско, Маляров, Казаев, Сото, Бистрович, Остойич, Энрикес, Мусаев, Пуцко, Аванесян, Ламейра.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Зотов, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Витюгов, Ушаков, Рассказов, Рахманович, Писарский.

Поединок начнётся в 17:15 по московскому времени.