В «Спартаке» объяснили отсутствие Зобнина, Селихова и Литвинова в кубковом матче против «Пари НН»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему голкипер Александр Селихов и полузащитники Роман Зобнин и Руслан Литвинов не попали в заявку на матч четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Пари НН».

Зеленов отметил, что полевые игроки продолжают лечение.

«Литвинов работает индивидуально. У Зобнина микроповреждение. Также не приехал Селихов, но это скорее момент ротации», - добавил он в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Поединок между «Пари НН» и «Спартаком» начнётся в 17:15 по московскому времени.