Промес, Бонгонда и Соболев в запасе: «Спартак» назвал состав на игру с «Пари НН»

В четвёртом туре группового этапа Кубка России «Спартак» сыграет против «Пари НН» на выезде. Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Классен, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелёшин.

Отметим, что Квинси Промес, Тео Бонгонда и Александр Соболев начнут игру в запасе.

Матч между «Пари НН» и «Спартаком» начнётся в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.