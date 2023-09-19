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Литвинов и Зобнин не помогут «Спартаку» в матче с «Пари НН»

19 Сентября 2023 • 16:16 Комментировать
Пари НН
0:0
Спартак Москва
1 3.75 X 3.60 2 2.05
1-й тайм

Полузащитники «Спартака» Руслан Литвинов и Роман Зобнин не смогут принять участие в предстоящей игре с «Пари НН».

Как стало известно «Чемпионату», «красно-белые» прилетели в Нижний Новгород без Литвинова и Зобнина.

Ранее пресс-служба «Спартака» рассказала, что Литвинов остался в Москве, и продолжает индивидуальные занятия. Напомним, хавбек пропустил минувший матч «красно-белых» с «Сочи» из-за небольшого повреждения.

При этом сообщалось, что Зобнин после игры с «Сочи» прошел МРТ и у него не выявили серьезных проблем.

Встреча «Пари НН» и «Спартака» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России пройдет сегодня, 19 сентября. Начало поединка запланировано на 17:15 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Руслан Литвинов Пари НН
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