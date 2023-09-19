«Динамо» повело в матче с «Краснодаром», дебютный гол забил Бителло

Во вторник проходит кубковый матч четвёртого тура «Краснодар» - «Динамо». На 21-й минуте поединка был открыт счёт. Гости перехватили мяч на половине поля противника, Даниил Лесовой сыграл в штрафную на свободного Бителло, который метров с 15 прицельно пробил в ближний угол ворот, рикошетом от левой штанги мяч оказался в сетке. Таким образом новичок отпраздновал первый выход в старте «Динамо».

В турнирной таблице «бело-голубые» набирают 7 очков и отрываются на 4 балла от «быков», которые идут на третьей строчке в группе.

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