​Бителло забил первый гол за «Динамо»

Во вторник матч четвёртого тура групповой стадии Кубка России проводят «Краснодар» и «Динамо». В стартовом составе московской команды вышел Бителло, который совсем недавно перебрался в стан «бело-голубых» из «Гремио».

Для Бителло это второй матч за «Динамо» - ранее он выходил на замену в игре Премьер-лиги против «Пари НН». В средине первого тайма бразилец расписался в воротах краснодарских «быков», оформив свой дебютный гол за «бело-голубых».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Краснодаром» и «Динамо» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.