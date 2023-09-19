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Гладилин: «Результат матча с «Пари НН» для «Спартака» неважен»

19 Сентября 2023 • 15:13 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
1 3.75 X 3.60 2 2.05
Через 1 ч. 12 мин.

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся в гостях с «Пари НН».

По мнению эксперта, предстоящая встреча не имеет никакой значимости для «Спартака», поэтому тренерский штаб «красно-белых» может позволить себе эксперименты с составом. Гладилин также признался, что матчи группового этапа Кубка России ему неинтересны.

«Результат матча для «Спартака» неважен. Это будет как тренировка или двусторонняя игра. Можно ставить любой состав и делать, что хочешь. Абаскаль продолжит экспериментировать. Потому что он ещё не знает, кто у него входит в стартовый состав», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Матч «Пари НН» — «Спартак» состоится сегодня, 19 сентября. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Пари НН
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