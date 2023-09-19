Личка: «Краснодар» и «Динамо» Москва - это две команды, которые будут биться за чемпионство»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- В первом матче «Динамо» и «Краснодара» было четыре забитых мяча, во втором - уже семь. Ожидаете ли сегодня такого же веселого футбола?

- Конечно, хотелось бы сыграть в обороне на ноль и забить три, чтобы обыграть хорошего соперника, который хорошо играет вперед. Я думаю, мы две команды, которые больше ориентируемся на атаку. Я уверен, что сегодня может быть хорошая игра, как было в последнем матче у нас в Москве. Хотелось наконец быть счастливыми.

- Сегодня ожидается большая ротация. Кто остался дома и не участвует из-за травм? Отдельно про дебют Бителло в стартовом составе.

- Ротация - мы не любим это слово, потому что у каждого клуба 20-23 игрока, и все достойны играть с первых минут, я уверен. Нам как тренерам это дает шанс показать игроков, которые сильнее на данный момент. Да, в Москве остался Скопинцев, который чуть заболел. Антон Шунин - у него были проблемы с плечом. Остальные здесь, приехали. Понятно, что Фомин еще травмирован после игры сборной. И Лука Гагнидзе. Остальные игроки здесь, я думаю, на поле увидим всех в хорошей игре.

- Вы недавно были на хоккее. Тренер хоккейного «Торпедо» Игорь Ларионов сравнил игру своей команды с композициямиAC/DC. У вас есть подобное музыкальное сравнение игры «Динамо»?

- Музыкально? Не знаю. Но я как-то говорил, что люблю агрессивную музыку. Это AC/DC, Metallica мне нравится. Такая музыка тебе дает эмоции и не позволит тебе отдыхать, а значит ты в тонусе. Когда приходят болельщики на футбол, они хотят, чтобы играли две команды. Поэтому вместе надо играть в хорошую игру и музыку и показать, что «Краснодар» и «Динамо» Москва - это две команды, которые будут биться впереди за чемпионство с «Зенитом» и «Спартаком».