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Ивич: «Хотели защитить Сперцяна от потенциальных травм»

19 Сентября 2023 • 15:02 Комментировать
Краснодар
0:1
Динамо Москва
перерыв

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Дважды сыграли в этом сезоне с «Динамо», два разных результата. Чего нам ждать сегодня? Как команда готовилась к этой игре? Насколько сложен соперник, с которым предстоит сегодня сыграть?

- Определенно, предстоящий матч будет непростым, в команде соперника хорошие игроки, качественные, тренерский состав. Уже сыграли против данного соперника два раза, и данный матч, уверен, будет соревновательным, он фанатам понравится. Я думаю, обе команды сегодня выйдут на поле, чтобы победить. Я надеюсь, что матч будет хорошим и интересным, а мы победим.

- Сегодня в составе Эдуард Сперцян. В прошлом матче он появился на замену. Насколько он сейчас готов проводить полные матчи, всё ли с ним хорошо?

- В предыдущем матче он не вышел с самого начала. Таким образом мы хотели защитить его от потенциальных травм, потому что он провел два матча в сборных. Он очень много и эффективно бегал, полагаю, что он устал. Поэтому он не вышел в основе. Также у нас есть другие игроки, которые прибыли достаточно поздно за день до матча в Грозном. Они тоже играли матчи, нам тоже нужно думать об их здоровье, чтобы они были готовыми и не получили травмы. В плане такой ротации в связи с матчами сборных, я думаю, это абсолютно правильно, так нужно делать.

- В стартовом составе Алонсо. Правильно ли мы думаем, что он - незаменимая опция в футбольном клубе «Краснодар»? Потому что он в отличие от других играет и в чемпионате, и в Кубке страны.

- Алонсо действительно для нас важный игрок, он дает нам качество, предоставляет нам кое-что необычное, необходимое нам в матчах. У нас на данный момент три центральных защитника. Арутюнян играет из-за травмы Кайо. В плане Тормены, он хорошо себя показал в течение трех недель, что с нами работал. Он все лучше и лучше становится в своей игре. Мы им довольны. В плане будущих матчей ротация - абсолютно нормальное явление. У нас сейчас три центральных защитника, я им всем доверяю, и неважно, кто будет играть.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Эдуард Сперцян
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