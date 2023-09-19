Мостовой: «Наконец-то тренеры «Спартака» стали разбираться в футболе»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче группового этапа Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся с «Пари НН».

Эксперт отметил, что москвичи в любом случае выйдут из группы, поэтому тренерский штаб может позволить себе эксперименты с составом.

Также, по мнению Мостового, уже в победной игре восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0), состав «Спартака» был похож на основной, хоть тогда москвичам и помогла удача.

«С нижегородцами можно играть, не испытывая психологического давления, и половину игроков не брать на выезд вообще. Все видели вымученную победу над «Сочи». Уже в этом матче у них было что-то похожее на основной состав. Наконец-то тренеры стали разбираться в футболе», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Матч «Пари НН» — «Спартак» состоится сегодня, 19 сентября. Начало — в 17:15 по московскому времени.