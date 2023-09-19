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​Сперцян и Карраскаль – в составах «Краснодара» и «Динамо» на кубковый матч

19 Сентября 2023 • 14:07 Комментировать
Краснодар
0:1
Динамо Москва
перерыв

Во вторник матч четвёртого тура группового этапа Кубка России проведут «Краснодар» и «Динамо».

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич решил выпустить на поле такой состав: Агкацев, Оласа, Алонсо, Арутюнян, Эктов, Ленини, Ахметов, Баньяц, Мозес, Сперцян, Кокшаров.

Рулевой «Динамо» Марцел Личка, в свою очередь, включил в основу следующих футболистов: Лещук, Бессмертный, Бальбуэна, Фернандес, Кутицкий, Лаксальт, Бителло, Гладышев, Карраскаль, Лесовой, Грулёв.

Матч «Краснодар» - «Динамо» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Хорхе Карраскаль Эдуард Сперцян
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