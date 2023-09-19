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Шунин не поможет «Динамо» в матче с «Краснодаром»

19 Сентября 2023 • 13:10 Комментировать

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин не поможет своей команде в предстоящем поединке групповой стадии Кубка России против «Краснодара».

Как стало известно журналистам Sport24, решение о пропуске игры было принято в связи с ротацией вратарей. У Шунина нет никаких проблем со здоровьем, он готовится к московскому дерби против «Спартака», которое пройдет 23 сентября на «Открытие Банк Арене».

Кубковая встреча между «Краснодаром» и «Динамо» пройдет сегодня, 19 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Антон Шунин
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