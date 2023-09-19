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Терёхин - о матче «Краснодар» - «Динамо»: «Никто не захочет проигрывать»

19 Сентября 2023 • 12:28 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
Через 1 ч. 3 мин.

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о предстоящем матче четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором столичный клуб на выезде сыграет против «Краснодара».

Специалист уверен, что в составах обеих команд будет ротация.

«Тем не менее всё это не говорит о том, что матч будет проходной: кубковые очки все хотят набирать, есть премиальные в командах. Самое же главное, что это принципиальный матч — никто не хочет проигрывать», - приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

Поединок состоится сегодня, 19 сентября. Начало - в 15:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Олег Терёхин
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