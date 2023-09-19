«Пари НН» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В Кубке России по футболу встречаются «Пари НН» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Спартак Москва
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Протокол игры
|28'Классен Леон (0:1)
Ботнарь Виталий•Тихий Дмитрий26' (Гоцук Кирилл (26') •Александров Виктор•Каккоев Никита•Эдем Эссьен Эдедем•Карапузов Владислав•Стоцкий Дмитрий• 23'Трошечкин Александр•Калинский Николай•Зе Турбо Жозе•Севикян Эдгар
Максименко Александр•Классен Леон•Джикия Георгий•Чернов Никита•Маслов Павел•Медина Хесус•Умяров Наиль•Пруцев Данил•Зиньковский Антон•Игнатов Михаил Александрович•Мелёшин Павел
19 сентября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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