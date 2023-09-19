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«Пари НН» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

19 Сентября 2023 • 16:45 Комментировать
Пари НН
0:1
Спартак Москва
1 3.75 X 3.60 2 2.05
1-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются «Пари НН» и «Спартак».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Пари НН0:1Спартак Москва
 28'Классен Леон (0:1)
Ботнарь ВиталийТихий Дмитрий 26' (Гоцук Кирилл ( 26') Александров ВикторКаккоев НикитаЭдем Эссьен ЭдедемКарапузов ВладиславСтоцкий Дмитрий  23'Трошечкин АлександрКалинский НиколайЗе Турбо ЖозеСевикян Эдгар
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимКутателадзе НиколозМухин АнтонЖигулёв ИльяМайга МамадуБоселли ХуанТолстопятов НиколайКухарчук ИльяНигматуллин АртурСтаматов Матео
Максименко АлександрКлассен ЛеонДжикия ГеоргийЧернов НикитаМаслов ПавелМедина ХесусУмяров НаильПруцев ДанилЗиньковский АнтонИгнатов Михаил АлександровичМелёшин Павел
Запасные: Лайкин МаксимСвинов ИльяСоболев Александр СергеевичПромес КвинсиБонгонда ТеоМозес ВикторХлусевич ДаниилБабич СрджанМартинс КристоферФадеев НиколайДуарте АлексисДенисов Даниил
19 сентября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
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