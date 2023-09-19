«Балтика» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В Кубке России по футболу встречаются «Балтика» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Балтика - Крылья Советов
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Протокол игры
Бориско Максим•Остойич Иван•Пуцко Александр•Маляров Кирилл•Бистрович Кристиян•Ламейра Жоао•Аванесян Тигран•Казаев Ян•Энрикес Анхело•Мусаев Тамерлан•Сото Гильермо
Фролов Евгений Вадимович•Бейл Гленн•Барач Матео•Солдатенков Александр•Зотов Георгий•Рассказов Николай•Витюгов Максим•Костанца Фернандо•Рахманович Амар•Ушаков Егор19' (Шитов Владислав (19') •Писарский Владимир
19 сентября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).
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