«Краснодар» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В Кубке России по футболу встречаются «Краснодар» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Динамо Москва
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Протокол игры
|21'Бителло (0:1)
Агкацев Станислав•Алонсо Хуниор•Олаcа Лукас•Эктов Александр•Арутюнян Георгий•Ахметов Ильзат•Сперцян Эдуард•Баньяц Михайло•Кевин•Кобнан Мозес•Кокшаров Александр
Лещук Игорь•Бессмертный Станислав•Бальбуэна Фабиан•Фернандес Роберто•Бителло•Карраскаль Хорхе• 3'Кутицкий Александр•Лаксальт Диего•Лесовой Даниил•Гладышев Ярослав•Грулёв Вячеслав
19 сентября. Стадион "Стадион Краснодар (Краснодар)".
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