Кухарчук: «Спартак» — по жизни фаворит, народная команда»

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России против «Спартака».

По мнению футболиста, «красно-белые» являются фаворитами любого матча на внутренней арене, с кем бы они ни играли. При этом Кухарчук отметил, что у нижегородцев есть опыт побед над «Спартаком».

«Безусловно, «Спартак» — классная, крутая команда. С ней очень тяжело играть. «Спартак» — по жизни фаворит, народная команда, которая с кем бы ни играла, есть задел», — сказал Кухарчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Пари НН» — «Спартак» состоится сегодня, 19 сентября. Начало этой встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.