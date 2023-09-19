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Кухарчук: «Спартак» — по жизни фаворит, народная команда»

19 Сентября 2023 • 10:43 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
1 3.75 X 3.60 2 2.05
Через 5 ч. 31 мин.

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России против «Спартака».

По мнению футболиста, «красно-белые» являются фаворитами любого матча на внутренней арене, с кем бы они ни играли. При этом Кухарчук отметил, что у нижегородцев есть опыт побед над «Спартаком».

«Безусловно, «Спартак» — классная, крутая команда. С ней очень тяжело играть. «Спартак» — по жизни фаворит, народная команда, которая с кем бы ни играла, есть задел», — сказал Кухарчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Пари НН» — «Спартак» состоится сегодня, 19 сентября. Начало этой встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Кухарчук Пари НН
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ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
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