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Юран: «Знаем, как играть со «Спартаком»

19 Сентября 2023 • 10:12 Комментировать

Наставник «Пари НН» Сергей Юран пообщался с представителями СМИ перед поединком против столичного «Спартака» в Кубке России.

«Лихорадит их или нет, мы должны от себя отталкиваться. Знаем, как играть со «Спартаком». Нужно убрать из головы «Спартак» и ромбик. Если этого не сделать, то психологически будет сложно», - рассказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между «Пари НН» и «Спартаком» состоится сегодня, 19 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде.

Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Пари НН
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