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Гасилин: «Считаю «Краснодар» фаворитом в матче с «Динамо»

19 Сентября 2023 • 09:41 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
Через 3 ч. 20 мин.

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и «Динамо».

По мнению Гасилина, фаворитами предстоящей встречи являются «быки», так как минувшим летом «Динамо» ослабло вследствие ухода Арсена Захаряна и Сабы Сазонова.

«В предстоящем матче точно будут забитые мячи, потому что атакующий потенциал обеих команд велик. В отдельно взятом матче, особенно в Кубке, может произойти всё что угодно. Но я считаю «Краснодар» фаворитом», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится сегодня, 19 сентября, на домашней арене южан. Начало этой встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Алексей Гасилин
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