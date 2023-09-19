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Живоглядов высказался о матче против «Спартака»

19 Сентября 2023 • 08:55 Комментировать

Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов дал комментарий в преддверии поединка против московского «Спартака» в Кубке России.

«Мы пытаемся набрать очки. Через два-три тура будет ясно, кто выйдет из этой группы. По тем играм, которые мы сыграли, было видно, что легко с нами не будет никому. Все в наших руках», - передает слова футболиста издание «Известия».

Матч «Пари НН» - «Спартак» состоится сегодня, 19 сентября, начало запланировано в 17:15 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж проведет Liveresult.ru. Перед этой игрой нижегородцы занимают последнее место в группе, а москвичи лидируют.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Живоглядов Пари НН
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