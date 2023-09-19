Живоглядов высказался о матче против «Спартака»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов дал комментарий в преддверии поединка против московского «Спартака» в Кубке России.

«Мы пытаемся набрать очки. Через два-три тура будет ясно, кто выйдет из этой группы. По тем играм, которые мы сыграли, было видно, что легко с нами не будет никому. Все в наших руках», - передает слова футболиста издание «Известия».

Матч «Пари НН» - «Спартак» состоится сегодня, 19 сентября, начало запланировано в 17:15 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж проведет Liveresult.ru. Перед этой игрой нижегородцы занимают последнее место в группе, а москвичи лидируют.