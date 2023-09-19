Титов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Динамо»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящей встрече «Краснодара» и столичного «Динамо» в Кубке России.

«Краснодар» должен считаться фаворитом, но на почти пустом стадионе вряд ли будет много голов. Думаю, либо ничья 1:1, либо хозяева вырвут победу - 1:0 или 2:1», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 19 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.