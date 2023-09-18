Литвинов пропустит матч против «Пари НН» в Кубке России

Полузащитник столичного «Спартака» Руслан Литвинов пропустит матч четвёртого тура Кубка России против «Пари НН».

«Команда добралась благополучно, провели вечернюю тренировку, после которой отправились в Нижний Новгород. Руслан Литвинов пока тренируется индивидуально, он остался в Москве», – рассказал глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что хавбек московского клуба пропустил последний матч «Спартака» против «Сочи» из-за травмы. В нынешнем сезоне полузащитник провёл восемь матчей в рамках всех турниров, не отметившись результативными действиями.