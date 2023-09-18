Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Литвинов пропустит матч против «Пари НН» в Кубке России

18 Сентября 2023 • 23:15 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
1 3.75 X 3.60 2 2.05
Через 16 ч. 20 мин.

Полузащитник столичного «Спартака» Руслан Литвинов пропустит матч четвёртого тура Кубка России против «Пари НН».

«Команда добралась благополучно, провели вечернюю тренировку, после которой отправились в Нижний Новгород. Руслан Литвинов пока тренируется индивидуально, он остался в Москве», – рассказал глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что хавбек московского клуба пропустил последний матч «Спартака» против «Сочи» из-за травмы. В нынешнем сезоне полузащитник провёл восемь матчей в рамках всех турниров, не отметившись результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.09.23 в 15:00
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
2.24 3.80 3.15
Видео
19.09.23 в 17:15
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
3.40 3.75 2.13
Видео
19.09.23 в 17:15
Балтика Балтика
Крылья Советов Крылья Советов
2.90 3.50 2.50
Видео
Все матчи
Новости
18 Сентября
23:15 · Кубок России
Литвинов пропустит матч против «Пари НН» в Кубке России
19:59 · Кубок России
На игре «Пари НН» - «Спартак» ожидается 25 тысяч болельщиков
19:45 · Кубок России
Известно расписание 4 раунда Пути регионов Кубка России, первыми начнут «Уфа» и «Торпедо» официально
19:38 · Кубок России
Хаджи — о матче с «Пари НН»: «Спартак» забьёт два мяча и не пропустит»
12:48 · Кубок России
Кубковый матч «Балтика» - «Крылья Советов» рассудит женщина
17 Сентября
22:29 · Кубок России
Агент Фернандеса рассказал о состоянии защитника
20:29 · Кубок России
Полузащитник «Пари НН» Майга поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча против «Спартака»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Юсупов пропустил матч против «Спартака»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Березовский: «Спартак» заслужил победу над «Сочи»
16 Сентября
13:20 · Кубок России
​Тихонов оценил шансы 2DROTS пройти «Химки» в Кубке России
15 Сентября
17:16 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль объяснил, почему предпочитает играть в два центральных защитника
12:30 · Кубок России
Жеребьёвка Кубка России: «Алания» - «Ротор», «Торпедо» - «Уфа» и другие пары
13 Сентября
23:23 · Кубок России
Наставник «Леон Сатурна» Широков высказался о выходе в следующий раунд Пути регионов Кубка России
12 Сентября
16:38 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич назвал цель на ближайшие три матча
09 Сентября
13:55 · Кубок России
​В РФС ответили клубам РПЛ по поводу времени кубковых матчей
Все новости