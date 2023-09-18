На игре «Пари НН» - «Спартак» ожидается 25 тысяч болельщиков

Стала известна примерная посещаемость завтрашнего кубкового матча «Пари НН» против столичного «Спартака».

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники, на домашней игру нижегородского клуба против «крансо-белых» придут порядка 25 тыс. зрителей.

Всего стадион «Нижний Новгород», пять лет назад принимавший матчи чемпионата мира по футболу, вмещает 45 тыс. человек.

Напомним, что стартует завтрашний кубковый матч в 19:15, время московское. «Спартак» лидирует в группе D с 9 баллами, нижегородцы – четвёртые, 2 балла.

Предыдущая игра между командами в Москве завершилась победой «Спартака» - 5:4.