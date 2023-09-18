Официальный телеграм-канал Кубка России по футболу опубликовал расписание четвёртого раунда Пути регионов. В рамках него в борьбу вступают команды Мелбет-Первой лиги. Почти все матчи стадии пройдут 27 сентября, это будет среда.
26 сентября, вторник:
«Уфа» - «Торпедо»
27 сентября, среда:
«Динамо» (Владивосток) – «Тюмень»
«СКА-Хабаровск» - «Сокол»
«Рязань» - «Акрон»
«Биолог-Новокубанск» - «Черноморец»
«Форте» - «Динамо» (Махачкала)
СКА (Ростов-на-Дону) – «Нефтехимик»
«Амкар» - «Кубань»
«Знамя труда» - «Волгарь»
«Динамо» (Брянск) – «Шининк»
КАМАЗ – «Ленинградец»
«Луки-Энергия» - «Енисей»
«Ротор» - «Алания»
«Текстильщик» - «Родина»
«Леон Сатурн» - «Арсенал»
28 сентября, четверг:
2DROTS – «Химки»
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