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Известно расписание 4 раунда Пути регионов Кубка России, первыми начнут «Уфа» и «Торпедо» официально

18 Сентября 2023 • 19:45 Комментировать
Уфа
...
Торпедо Москва
28.09 14:00

Официальный телеграм-канал Кубка России по футболу опубликовал расписание четвёртого раунда Пути регионов. В рамках него в борьбу вступают команды Мелбет-Первой лиги. Почти все матчи стадии пройдут 27 сентября, это будет среда.

26 сентября, вторник:

«Уфа» - «Торпедо»

27 сентября, среда:

«Динамо» (Владивосток) – «Тюмень»

«СКА-Хабаровск» - «Сокол»

«Рязань» - «Акрон»

«Биолог-Новокубанск» - «Черноморец»

«Форте» - «Динамо» (Махачкала)

СКА (Ростов-на-Дону) – «Нефтехимик»

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«Амкар» - «Кубань»

«Знамя труда» - «Волгарь»

«Динамо» (Брянск) – «Шининк»

КАМАЗ – «Ленинградец»

«Луки-Энергия» - «Енисей»

«Ротор» - «Алания»

«Текстильщик» - «Родина»

«Леон Сатурн» - «Арсенал»

28 сентября, четверг:

2DROTS – «Химки»

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