Хаджи — о матче с «Пари НН»: «Спартак» забьёт два мяча и не пропустит»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Пари НН».

«В последнем матче агрессии в игре у «Спартака» вроде прибавилось, в защите все более‑менее восстановилось. Думаю, должны побеждать «Пари НН». Считаю, что «Спартак» забьет два мяча и не пропустит», — приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

После трех туров «Спартак» лидирует в своей группе Кубка России, набрав девять очков.

Встреча «красно-белых» с «Пари НН» состоится завтра, 19 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 17:15 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, первая игра между командами завершилась победой «Спартака» со счетом 5:4.