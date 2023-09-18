Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Хаджи — о матче с «Пари НН»: «Спартак» забьёт два мяча и не пропустит»

18 Сентября 2023 • 19:38 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
1 3.75 X 3.60 2 2.05
Через 20 ч. 27 мин.

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Пари НН».

«В последнем матче агрессии в игре у «Спартака» вроде прибавилось, в защите все более‑менее восстановилось. Думаю, должны побеждать «Пари НН». Считаю, что «Спартак» забьет два мяча и не пропустит», — приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

После трех туров «Спартак» лидирует в своей группе Кубка России, набрав девять очков.

Встреча «красно-белых» с «Пари НН» состоится завтра, 19 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 17:15 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, первая игра между командами завершилась победой «Спартака» со счетом 5:4.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пари НН Александр Хаджи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.09.23 в 15:00
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
2.24 3.80 3.15
Видео
19.09.23 в 17:15
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
3.40 3.75 2.13
Видео
19.09.23 в 17:15
Балтика Балтика
Крылья Советов Крылья Советов
2.90 3.50 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
19:59 · Кубок России
На игре «Пари НН» - «Спартак» ожидается 25 тысяч болельщиков
19:45 · Кубок России
Известно расписание 4 раунда Пути регионов Кубка России, первыми начнут «Уфа» и «Торпедо» официально
19:38 · Кубок России
Хаджи — о матче с «Пари НН»: «Спартак» забьёт два мяча и не пропустит»
12:48 · Кубок России
Кубковый матч «Балтика» - «Крылья Советов» рассудит женщина
17 Сентября
22:29 · Кубок России
Агент Фернандеса рассказал о состоянии защитника
20:29 · Кубок России
Полузащитник «Пари НН» Майга поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча против «Спартака»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Юсупов пропустил матч против «Спартака»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Березовский: «Спартак» заслужил победу над «Сочи»
16 Сентября
13:20 · Кубок России
​Тихонов оценил шансы 2DROTS пройти «Химки» в Кубке России
15 Сентября
17:16 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль объяснил, почему предпочитает играть в два центральных защитника
12:30 · Кубок России
Жеребьёвка Кубка России: «Алания» - «Ротор», «Торпедо» - «Уфа» и другие пары
13 Сентября
23:23 · Кубок России
Наставник «Леон Сатурна» Широков высказался о выходе в следующий раунд Пути регионов Кубка России
12 Сентября
16:38 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич назвал цель на ближайшие три матча
09 Сентября
13:55 · Кубок России
​В РФС ответили клубам РПЛ по поводу времени кубковых матчей
08 Сентября
19:01 · Кубок России
Клубы РПЛ подписали письмо - они хотят проводить кубковые матчи вечером
Все новости