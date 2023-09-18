Кубковый матч «Балтика» - «Крылья Советов» рассудит женщина

На официальном сайте Российского футбольного союза опубликованы судейские назначения на матч четвертого тура группового этапа Кубка России.

Поединок между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» обслужит Вера Опейкина. Матч состоится во вторник, 19 сентября, и начнется в 17:15 по московскому времени.

Стоит отметить, что ранее Опейкина отработала на кубковой игре между «Чертаново» и кировским «Динамо».

Действующим победителем турнира является московский ЦСКА. В финальном поединке минувшего розыгрыша Кубка России «армейцы» в серии пенальти одолели «Краснодар» - 6:5. Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1.