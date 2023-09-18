Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Кубковый матч «Балтика» - «Крылья Советов» рассудит женщина

18 Сентября 2023 • 12:48 Комментировать

На официальном сайте Российского футбольного союза опубликованы судейские назначения на матч четвертого тура группового этапа Кубка России.

Поединок между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» обслужит Вера Опейкина. Матч состоится во вторник, 19 сентября, и начнется в 17:15 по московскому времени.

Стоит отметить, что ранее Опейкина отработала на кубковой игре между «Чертаново» и кировским «Динамо».

Действующим победителем турнира является московский ЦСКА. В финальном поединке минувшего розыгрыша Кубка России «армейцы» в серии пенальти одолели «Краснодар» - 6:5. Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Балтика Вера Опейкина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Сентября
12:48 · Кубок России
Кубковый матч «Балтика» - «Крылья Советов» рассудит женщина
17 Сентября
22:29 · Кубок России
Агент Фернандеса рассказал о состоянии защитника
20:29 · Кубок России
Полузащитник «Пари НН» Майга поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча против «Спартака»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Юсупов пропустил матч против «Спартака»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Березовский: «Спартак» заслужил победу над «Сочи»
16 Сентября
13:20 · Кубок России
​Тихонов оценил шансы 2DROTS пройти «Химки» в Кубке России
15 Сентября
17:16 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль объяснил, почему предпочитает играть в два центральных защитника
12:30 · Кубок России
Жеребьёвка Кубка России: «Алания» - «Ротор», «Торпедо» - «Уфа» и другие пары
13 Сентября
23:23 · Кубок России
Наставник «Леон Сатурна» Широков высказался о выходе в следующий раунд Пути регионов Кубка России
12 Сентября
16:38 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич назвал цель на ближайшие три матча
09 Сентября
13:55 · Кубок России
​В РФС ответили клубам РПЛ по поводу времени кубковых матчей
08 Сентября
19:01 · Кубок России
Клубы РПЛ подписали письмо - они хотят проводить кубковые матчи вечером
06 Сентября
19:25 · Кубок России
Полузащитник «Балтики» Лазарев рассказал о конфликте с Клаудиньо
19:16 · Кубок России
Гацкан – о финале Кубка России-2014: «По всем показателям «Краснодар» был сильнее»
05 Сентября
18:07 · Кубок России
Ахметов рассказал о значимости финала Кубка против ЦСКА
Все новости