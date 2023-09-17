Агент Фернандеса рассказал о состоянии защитника

Агент защитника питерского «Зенита» Марио Фернандеса Жорже Машаду рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, что футболист не принимал участие в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» (0:3). Как сообщил Сергей Семак у Фернандеса небольшое повреждение.

«Ничего серьезного. Все хорошо. Марио будет готов к следующему матчу «Зенита» с «Ахматом», - приводит слова агента «Спорт день за Днём».

Напомним, что Фернандес пополнил ряды «Зенита» в летнее трансферное окно, заключив контракт по схеме «1+1».

Питерский клуб сыграет против «Ахмата» 20 сентября в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.