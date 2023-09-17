Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Полузащитник «Пари НН» Майга поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча против «Спартака»

17 Сентября 2023 • 20:29 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
1 3.40 X 3.75 2 2.10
19.09 17:15

Полузащитник футбольного клуба «Пари НН» Мамаду Майга поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором нижегородский клуб сыграет против «Спартака».

Игрок отметил, что предстоящая встреча против столичного клуба будет реваншом за поражение в Москве.

«Это шанс для нас, чтобы исправить ситуацию в Кубке. Думаю, что на матч придёт много болельщиков. Мы должны исправить эту ситуацию и взять реванш», - приводит слова Майга «Чемпионат».

Напомним, что в первом кубковом матче невероятную победу со счётом 5:4 одержали «красно-белые».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мамаду Майга Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Сентября
20:29 · Кубок России
Полузащитник «Пари НН» Майга поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча против «Спартака»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Юсупов пропустил матч против «Спартака»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Березовский: «Спартак» заслужил победу над «Сочи»
16 Сентября
13:20 · Кубок России
​Тихонов оценил шансы 2DROTS пройти «Химки» в Кубке России
15 Сентября
17:16 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль объяснил, почему предпочитает играть в два центральных защитника
12:30 · Кубок России
Жеребьёвка Кубка России: «Алания» - «Ротор», «Торпедо» - «Уфа» и другие пары
13 Сентября
23:23 · Кубок России
Наставник «Леон Сатурна» Широков высказался о выходе в следующий раунд Пути регионов Кубка России
12 Сентября
16:38 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич назвал цель на ближайшие три матча
09 Сентября
13:55 · Кубок России
​В РФС ответили клубам РПЛ по поводу времени кубковых матчей
08 Сентября
19:01 · Кубок России
Клубы РПЛ подписали письмо - они хотят проводить кубковые матчи вечером
06 Сентября
19:25 · Кубок России
Полузащитник «Балтики» Лазарев рассказал о конфликте с Клаудиньо
19:16 · Кубок России
Гацкан – о финале Кубка России-2014: «По всем показателям «Краснодар» был сильнее»
05 Сентября
18:07 · Кубок России
Ахметов рассказал о значимости финала Кубка против ЦСКА
04 Сентября
17:12 · Кубок России
Раньше народной командой был «Спартак», а теперь стал 2DROTS — Панасюк
16:55 · Кубок России
​Клуб Медиалиги впервые преодолел три раунда в Кубке России
Все новости