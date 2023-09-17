Полузащитник «Пари НН» Майга поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча против «Спартака»

Полузащитник футбольного клуба «Пари НН» Мамаду Майга поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором нижегородский клуб сыграет против «Спартака».

Игрок отметил, что предстоящая встреча против столичного клуба будет реваншом за поражение в Москве.

«Это шанс для нас, чтобы исправить ситуацию в Кубке. Думаю, что на матч придёт много болельщиков. Мы должны исправить эту ситуацию и взять реванш», - приводит слова Майга «Чемпионат».

Напомним, что в первом кубковом матче невероятную победу со счётом 5:4 одержали «красно-белые».