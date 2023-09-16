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​Тихонов оценил шансы 2DROTS пройти «Химки» в Кубке России

16 Сентября 2023 • 13:20 Комментировать

Команда 2DROTS, которая представляет Медиалигу, в нижней части сетки Кубка России преодолела уже три стадии. Дальше задача усложняется, ведь теперь 2DROTS предстоит сыграть против команды из Мелбет-Первой лиги, а именно против «Химок», которые ещё совсем недавно выступали в топ-дивизионе.

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов считает, что результат кубкового матча между 2DROTS и «Химками» будет зависеть от того, какой состав выпустит Андрей Талалаев.

«Если команда выставит основной состав, думаю, что бороться будет тяжело, если будет смешанный, то у 2DROTS, возможно, будут шансы», - цитирует Тихонова ТАСС.

Тихонов допустил, что состав «Химок» не будет основным, поскольку перед командой стоит задача по выходу в Премьер-лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Тихонов 2DROTS
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